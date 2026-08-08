Arthur Atta ha impiegato pochissimo tempo per conquistare Firenze. Nell'amichevole contro il Deportivo, davanti a circa 2.400 spettatori al Viola Park, il francese ha infiammato il pubblico con una giocata diventata rapidamente virale: tre avversari superati nello stretto attraverso una sequenza di suola, esterno e tacco. Un lampo che ha mostrato tutto il talento del classe 2003, arrivato ufficialmente alla Fiorentina appena un mese fa e già molto apprezzato dai tifosi.

Il suo acquisto ha sorpreso persino all'interno della Fiorentina. A inizio giugno il profilo del francese è stato sottoposto per la prima volta all’area tecnica dal ds Paratici e quando uno dei più stretti collaboratori del dirigente ha udito quel nome durante una riunione la sua reazione fu istintiva: «Fabio, scusa, ma come c***o possiamo permetterci uno come lui?».

È seguito invece un lavoro sotto traccia durato circa quattro settimane, culminato nell'accordo nonostante la concorrenza di diverse società, Milan compreso. Atta ha scelto il progetto viola e rappresenta perfettamente uno degli identikit individuati dalla società: giovani di grande talento, già costosi ma con ulteriori margini di crescita tecnica ed economica.

Fabio Grosso sta intanto lavorando per inserirlo completamente nei propri meccanismi. Atta è stato utilizzato prima come mezzala nel 4-3-3 e successivamente in posizione più avanzata nel 4-3-2-1, trovando grande continuità di impiego durante il precampionato. Tecnica, fantasia e duttilità stanno trasformando quello che inizialmente era un grande investimento in una possibile certezza: il francese sembra avere tutte le caratteristiche per diventare rapidamente uno dei punti fermi della nuova Fiorentina. Lo scrive la Nazione.