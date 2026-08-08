L’esterno classe 2006, già proposto a Torino e Cagliari, è finito nel mirino del Sassuolo
VN - Il saluto della Fiorentina ai numerosi tifosi al Viola Park
La Fiorentina ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Nicolas Valentini all’Alavés, operazione che ha portato nelle casse viola circa 3 milioni di euro. Sul fronte delle altre uscite, il club attende eventuali offerte importanti per Dodô, mentre dall’Inghilterra iniziano a circolare alcune voci anche attorno a Nicolò Fagioli.
Da definire anche il futuro di Niccolò Fortini. L’esterno classe 2006, già proposto a Torino e Cagliari, è finito nel mirino del Sassuolo. La Fiorentina lo valuta circa 10 milioni di euro, ma potrebbe accettare una cifra inferiore mantenendo una percentuale significativa sulla futura rivendita. Il suo cartellino potrebbe inoltre diventare decisivo per sbloccare un’altra operazione tra i due club.
Il nome è quello di Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese seguito da tempo dalla Fiorentina e considerato uno degli obiettivi principali per completare il reparto di Fabio Grosso. Fortini potrebbe quindi entrare nell’affare, mentre i viola vorrebbero trattenere Marco Brescianini, altro giocatore gradito al Sassuolo. I contatti tra le società proseguiranno nelle prossime ore alla ricerca di un’intesa che possa soddisfare entrambe. Lo scrive la Nazione.
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