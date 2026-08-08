Daniel Bertoni, ex giocatore della Fiorentina e argentino vero, ha commentato l'arrivo di Mastantuono a Firenze
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Daniel Bertoni, ex giocatore della Fiorentina e argentino vero, ha commentato l'arrivo di Mastantuono a Firenze. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:
Mastantuono
Sono felice per lui e per la Fiorentina. Penso che possa essere la squadra perfetta per mostrare il suo valore anche in Europa. Noi in Argentina lo sappiamo, ora toccherà a voi scoprirlo. E mi faccia dire una cosa ai fiorentini, se posso
L'avvertimento
I fiorentini li conosco. Eccome se li conosco. C'è un rapporto d'amore che dura da quasi trent'anni. Voglio lasciargli un messaggio, come fossero delle... istruzioni per l'uso: date tempo a Mastantuono, lui vi ripagherà con giocate incredibili e tanta classe. Arriva da un altro campionato, è un ragazzo sveglio e saprà adattarsi. Se saprete dargli un po' di tempo, nascerà un grande amore
Ruolo
Penso che la sua posizione ideale sia quella di ala destra. Ha testa, corre, può fare anche la fase difensiva. Bisogna però anche lasciarlo libero di inventare, creare e magari pure sbagliare. E mi creda, se riuscirà a esprimersi come sa, sbaglierà poco
Rischi
Guardi, quando un ragazzo fa un paio di gol - specie così belli - si grida subito al fenomeno. Poi, molti si perdono. Su di lui invece mi sono informato, lo seguo da anni, è molto serio, dedito, intelligente. Ecco perché non si perderà. Deve solo avere spazio e fiducia, quella che gli è un po' mancata a Madrid, soprattutto nell'ultimo periodo con Arbeloa. È praticamente fermo da un anno, dovrà ritrovare il ritmo partita. Il valore aggiunto può darlo fisicamente: ha gamba e cambio di passo, qualità importanti. E poi sa dribblare, cosa che ormai in Italia fanno davvero in pochi. Vedrete, vi stupirà
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