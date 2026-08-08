Movimenti di assestamento, esce uno, entra uno, perché i ruoli in rosa in questo momento sono quasi tutti coperti. Certo, mancherebbe qualcuno in basso a sinistra come vice-Valdepenas, ma l'impressione è che lì Grosso possa adattare all'occorrenza uno tra Joao Mario e Jimenez. Rimane ancora un una falla da tappare, sempre lì a sinistra ma davanti.

Manca infatti il terzo tenore per completare un attacco che per 2/3 fa comunque sognare i tifosi (Mastantuono-Kean- e poi?). Per questo servirà un nome all'altezza: Paratici ci sta lavorando, occhio in tal senso alla pista Bakayoko, anche se il ds ha dimostrato di non difettare di vista periferica e avere gli occhi su più fronti.

Per questo la Fiorentina monitora la situazione di Manor Solomon, in uscita dal Tottenham e rimasto a piedi dopo l'interruzione dell'operazione che l'avrebbe dovuto portare al West Ham, con l'israeliano che tornerebbe volentieri a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.