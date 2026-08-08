C'è un'aria nuova, in città. Un'aria bella (e non ci riferiamo al clima, ovviamente), frizzante, ribollente di passione. Un'aria che da queste parti, e del resto sarebbe stato difficile pretendere il contrario, non si respirava da un po'. Firenze insomma è tornata Firenze. I fiorentini, soprattutto, son tornati ad esser fiorentini. Orgogliosi e fieri di tifare viola e pronti a lanciarsi a petto in fuori contro le grandi di turno. Tutto bello e, sia chiaro, tutto giusto. Perché il calcio non sarebbe calcio senza emozioni e perché, la gente, è giusto che si lasci andare ai sogni e che stacchi (anche solo per qualche settimana) i piedi da terra. Soprattutto ora, e soprattutto dopo un'annata nella quale si è sfiorata la (giustificata) depressione collettiva.

La differenza tra entusiasmo ed euforia

Le difficoltà arriveranno

Non si può pretendere tutto e subito

La rivoluzione è quasi totale

Armiamoci di pazienza ed equilibrio

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L'importante, e qua vengo al nodo della questione, è che. Due concetti simili, ma diversi. L'entusiasmo infatti può e dev'essere benzina da mettere nel motore per trovare cavalli che magari nemmeno ci sono. Può, tanto per intenderci, aiutare la squadra ad andare oltre i propri limiti. L'euforia no.. Bene insomma questo clima ardente che si sta creando ma guai a lasciarsi andare alla presunzione.Il rischio, altrimenti, è ritrovarsi tra qualche mese a fare i conti con una realtà diversa da quella che ci si era immaginati. Col pericolo, già visto e vissuto tante volte, di passare nel giro di un amen dall'esaltazione collettiva alla tentazione di pensare, alla prima difficoltà, che sia stato tutto sbagliato e che sia (giusto per citare un grande fiorentino) “tutto da rifare”. Perché sia chiaro:Lo so, rischio di passare da guastafeste, ma credo sia giusto dirsi le cose in modo molto chiaro da subito cercando di prevenire, anziché dover poi curare. La Fiorentina infatti sta costruendo una squadra potenzialmente molto forte. Capace di divertire e perché no, di puntare a posizioni di classifica che parevano impensabili. Nessuno insomma vuol negare quanto questo mercato stia facendo cambiare dimensione alla squadra maAd oggi per esempio sarebbero teoricamenterispetto alla passata stagione:. Gli unici “superstiti” sarebbero De Gea, Fagioli, Kean e Gudmundsson ma(deve arrivare un altro attaccante esterno),(occhio al centrocampo) le novità. Tutto questo per dire che. Senza storcere troppo il naso se per vedere il bel gioco e i risultati che tutti si augurano ci vorrà qualche partita o qualche settimana in più.Quello che voglio dire é: abbiamo (io per primo) chiesto e preteso per anni che la Fiorentina facesse un salto di qualità e ora che grazie soprattutto a Paratici questo balzo in avanti sta avvenendo è giusto porci la sfida (come città, in tutte le sue componenti) di fare esattamente lo stesso. Rimaniamo fiorentini insomma, con tutto il bello che ci contraddistingue e con tutto il “boost” che siamo in grado di dare, ma cerchiamo di limitare il più possibile i nostri difetti. In pochissime parole: