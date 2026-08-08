In attesa di capire come verrà impiegato Mastantuono e soprattutto quando Fabio Paratici affonderà il colpo su altri esterni, la Fiorentina si gode i suoi giovani centrocampisti. E se per adesso Fabio Grosso si è ritrovato ad utilizzare il 4-3-2-1 viste le assenze di ali offensive pure, a macinare gioco offensivo (e possibilmente gol) sarà compito anche di Arthur Atta e Cher Ndour. Mezze ali, ambiziosi, con buona attitudine a giocare nell'ultimo terzo di campo, un fisico importante. E se il tecnico viola in mezzo può sfogliare la margherita, proprio loro due sembrano essere i punti fermi della Fiorentina che sta nascendo. Il francese un po' più avanti, l'ex Benfica e Psg un po' più largo a destra, quasi a mascherare un 4-4-2.

Titolarissimi

Confidenza

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

, legato sia a questioni di equilibrio in campo che di mercato attorno al centrocampista italiano, Ndour e Atta giocano, divertono, segnano. Il primo è reduce da una stagione da sette reti (8 con quello che Piccoli gli ha "negato" contro il Rakow) e, l'ex Udinese 6 (cinque in campionato più uno in Coppa Italia). Numeri importanti, se entrambi li confermassero nella stagione del Centenario.Se Ndour ha sempre peccato un po' di continuità e "andatura", ma con le numerose partite giocate la scorsa stagione è riuscito a scrollarsi di dosso quel ritmo un po' compassato, Atta ha classe, numeri, strappi, talento. La giocata in mezzo a tre avversari col Deportivo (e non solo quella), il tacco in area con il Gubbio, la preseason viola ci ha già regatato sprazzi del suo repertorio., ma mai porre limiti alla "provvidenza" di Paratici. E se si guarda ai gol dal centrocampo, come non dimenticare: sette gol nell'ultimo campionato, diciassette complessivi nelle ultime due stagioni. A questa Fiorentina i colpi non mancano, le alternative neppure.