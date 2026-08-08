La nuova Fiorentina di Fabio Grosso sta prendendo forma attorno soprattutto a Mastantuono e Atta, giocatori capaci di modificare profondamente la fisionomia della squadra. In attesa che Paratici acquisti un esterno offensivo titolare per la fascia sinistra, il tecnico continuerà con il 4-3-2-1 visto nelle ultime amichevoli. Una volta completato il mercato, però, l'obiettivo resta quello di tornare al progetto originario del 4-3-3, interpretato in maniera particolare.

Il 4-3-2-1 è nato dalla mancanza di ali offensive pure. Grosso ha quindi avanzato Atta accanto a Gudmundsson, creando due trequartisti alle spalle del centravanti e lasciando spazio sulle corsie alle sovrapposizioni dei terzini. A centrocampo il progetto prevede anche la possibile convivenza tra Oulai e Fagioli, attraverso continui scambi di posizione. Per l'esordio del 14 agosto in Coppa Italia la Fiorentina dovrebbe ripartire proprio da questo sistema, con Oulai e Fagioli insieme e Mastantuono candidato a prendere il posto di Gudmundsson sulla trequarti.

Il 4-3-2-1 potrebbe essere confermato anche per la prima giornata di campionato contro la Roma, ma l'idea definitiva di Grosso rimane il 4-3-3 già utilizzato al Sassuolo. Il modello prevede un'ala vera su una fascia e, sull'altra, un giocatore portato ad accentrarsi, come accadeva con Laurienté e Berardi. Mastantuono è perfetto per interpretare quest'ultimo compito: adesso alla Fiorentina manca soprattutto l'esterno sinistro per completare il progetto tattico. Lo scrive il Corriere dello Sport.