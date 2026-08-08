La situazione di Roberto Piccoli continua a essere una delle piste da monitorare con attenzione sul fronte del mercato della Fiorentina. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la Lazio sta registrando un leggero raffreddamento nella trattativa per Ivanovic e, parallelamente, ha iniziato a valutare con maggiore concretezza altri profili per l’attacco. Tra questi c’è proprio il centravanti viola, insieme ad Andrea Pinamonti.

L’operazione Ivanovic non è ancora definitivamente tramontata, ma nelle ultime ore è cresciuto il pessimismo in casa biancoceleste. Lazio e Lens avrebbero già raggiunto un’intesa con il Benfica per il giocatore e resterebbe da trovare l’accordo con il diretto interessato. Proprio le difficoltà emerse in questa fase stanno spingendo il club capitolino a guardarsi intorno.

Ed è qui che torna protagonista Piccoli. Il centravanti della Fiorentina è infatti uno dei due profili italiani individuati dalla Lazio come possibile alternativa qualora la pista Ivanovic dovesse saltare definitivamente. L’interesse biancoceleste aggiunge così un nuovo elemento a una situazione che potrebbe avere ripercussioni anche sulle strategie viola.