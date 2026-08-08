Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'accord'o è stato raggiunto con il Tottenham per il trasferimento dell'esterno israeliano
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Circolava la voce di un possibile ritorno in viola, alla fine Solomon sceglie di rimanere a Londra. Scende di categoria, perché andrà al West Ham. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'accordo è stato raggiunto con il Tottenham per il trasferimento dell'esterno israeliano: operazione da 5 milioni di sterline di parte fissa, ai quali si aggiungeranno 2 milioni di bonus.
Le parti hanno definito tutti i dettagli dell'affare. Per Solomon sono già state fissate le visite mediche nella giornata di domani, ultimo passaggio prima della firma sul contratto.
Il giocatore si legherà al West Ham con un contratto triennale, valido fino al giugno 2029, con un'opzione per prolungare l'accordo fino al 30 giugno 2030.
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