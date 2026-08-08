Claudio Onofri, ex difensore e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco la sua opinione

Tommaso Ormini
Parma Calcio 1913 v US Sassuolo Calcio - Serie A

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Claudio Onofri, ex difensore e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole su Gudmundsson:

Son da sempre un estimatore di Gudmundsson, mi ricordo di aver sottolineato come fosse anche un giocatore che si sacrificasse per la squadra in fase difensiva. Non so quale sia il pensiero della Fiorentina di oggi. Con Grosso ce lo vedo benissimo. È un allenatore con le idee ben definite, ha ancora l'età giusta per migliorare. Mi piaceva già a Frosinone. Con tutti questi acquisti fatti e altri che dovranno arrivare dovrà fare il salto di qualità. Dragusin? È un giocatore pienamente da Fiorentina, ha 24 anni è ancora giovane. Mi sembra che Paratici stia facendo un lavoro ottimo, sia per il prossimo campionato sia per gli anni a venire
Albert Gudmundsson

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