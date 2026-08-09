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INTRO

Un reparto rivoltato come un calzino: del resto quello che sta succedendo in questa caldissima estate 2026 non riguarda solo la difesa della Fiorentina, ma tutta la rosa. Il nuovo direttore sportivo gigliato Fabio Paratici al suo primo mercato in sella alla Viola sta operando scelte forti, anche in contrasto - giustamente, aggiungiamo - con il passato, andando a cambiare radicalmente il volto di una squadra reduce da una stagione di assoluta sofferenza. L'ex dirigente di Samp, Juventus e Tottenham nel suo lavoro di profondo restyling è partito proprio dalla retroguardia ed ha consegnato a Fabio Grosso un gruppo di calciatori ad ora, in pratica, già completo in vista della partenza del nuovo anno sportivo.

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