La Fiorentina continua la ricerca di un esterno offensivo per completare l’attacco, con particolare attenzione alla corsia sinistra. A Firenze cresce la curiosità per capire quale sarà il prossimo rinforzo messo a disposizione della squadra.

Nelle ultime ore sta prendendo corpo l’ipotesi di un vero e proprio “Mister X”, un giocatore importante sul quale la società sarebbe pronta a investire una cifra significativa. L’idea sarebbe quella di acquistarlo a titolo definitivo, puntando quindi su un profilo destinato a rappresentare un investimento anche per il futuro.

L’obiettivo è portare a Firenze un esterno di livello internazionale, capace di alzare ulteriormente la qualità del reparto offensivo. Un colpo di spessore che, dopo le ultime operazioni di mercato, potrebbe contribuire ad alimentare ancora di più l’entusiasmo dei tifosi viola.