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Il rapporto tra Niccolò Fortini e la Fiorentina sembra essere arrivato a un momento particolarmente delicato. Il giovane esterno ha infatti eliminato dal proprio profilo Instagram tutte le immagini che lo ritraevano con la maglia viola, un gesto significativo dopo un percorso che lo ha visto crescere nel club fino a diventare un calciatore professionista.

Fortini resta sul mercato, ma la posizione della Fiorentina è chiara: dal Viola Park filtra la volontà di non accettare offerte inferiori ai 10 milioni di euro. Qualora non arrivasse una proposta ritenuta adeguata, il club sarebbe disposto anche a trattenerlo nonostante il contratto in scadenza nel 2027.

Tra le possibili destinazioni resta il Torino, mentre continua a essere valutata anche l’ipotesi Sassuolo nell’ambito dell’operazione Thorstvedt. La situazione richiede comunque attenzione, anche considerando il momento vissuto dal giocatore, ma la linea della Fiorentina non cambia: Fortini partirà soltanto alle condizioni stabilite dal club. Lo scrive la Nazione.