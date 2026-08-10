Calabrese (Repubblica) sul mercato viola: "Rivoluzione Paratici con giovani e talento. Manca solo qualche gol in più oltre a Kean".
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Dalle colonne dell'edizione nazionale di Repubblica, Giuseppe Calabrese analizza la Fiorentina che sta nascendo sotto la guida dirigenziale di Fabio Paratici. Vi proponiamo qualche stralcio del suo fondo:
Dopo il flop dell'anno scorso bisognava azzerare tutto e ripartire. Allenatore nuovo (Grosso), ma soprattutto una nuova visione strategica. Giocatori giovani (l'età media dei nuovi acquisti è 21,7 anni) e dal profilo internazionale (hanno talento e guadagnano meno) per formare un gruppo che possa aprire un ciclo. Così, ottenuta carta bianca dalla famiglia Commisso, e fissati i paletti entro cui muoversi (100-120 milioni da investire sul mercato e monte ingaggi intorno ai 60-70 milioni), Paratici ha sfruttato tutti i suoi canali e insieme a Goretti si è messo al lavoro per accelerare i tempi della ricostruzione. (...) Intanto il mercato ha riacceso l'entusiasmo della città. C'erano oltre cinquecento persone ad aspettare Mastantuono all'aeroporto. La stellina del Real è la ciliegina (e qui la memoria torna agli anni di Vittorio Cecchi Gori) su un mercato sontuoso, che ha rimesso la Fiorentina al tavolo con le grandi d'Europa (Real Madrid, Tottenham) e ha fatto volare gli abbonamenti. (...) Per tenere insieme il talento di Oulai, le intuizioni di Fagioli e la qualità di Atta il tecnico dovrà trovare un punto di equilibrio. Ma se Montella c'è riuscito con Pizarro, Borja Valero e Aquilani, Grosso può fare altrettanto. Se proprio vogliamo trovare un punto debole alla Fiorentina, sono i gol. In questo momento l'unico che può garantire un bel numero di reti è Kean, degli altri nessuno può andare in doppia cifra. (...) Senza le Coppe l'obiettivo è tornare in Europa, ma nessuno lo dice. Almeno per ora.
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