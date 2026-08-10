La Fiorentina ha ufficializzato il primo contratto da professionista anche per un altro giovane calciatore che in questo ritiro è stato sempre insieme alla prima squadra
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La Fiorentina ha ufficializzato il primo contratto da professionista anche per il classe 2008 Alessandro Perrotti, esterno che in questo ritiro si è messo spesso in mostra insieme alla prima squadra.
Il comunicato
ACF Fiorentina comunica che il calciatore classe 2008 Alessandro Perrotti ha firmato il suo primo contratto da professionista, della durata di 3 anni. L’esterno sarà quindi legato al Club gigliato fino al 30 giugno 2029.
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