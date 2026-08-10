Ivan Zazzaroni ha analizzato le parole di Paolo Maldini sulla mancata scelta di allenatori come Grosso e De Rossi per la Nazionale italiana di calcio
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Il giornalista e direttore del Corriere dello Sport, protagonista in questi giorni, Ivan Zazzaroni, ha risposto alle parole rilasciate da Paolo Maldini sulla questione legata al CT della Nazionale italiana di calcio. La sua analisi:
Non è stato Malagò a vietare De Rossi e Grosso. Sono le norme a proibire di trattare con tecnici (e giocatori) sotto contratto. Lo fanno tutti? Già. Ma quando si è istituzione, meglio evitare. Qualcuno dovrebbe spiegare a Paolo la struttura e le funzioni della Figc, precisando che gli unici a decidere la politica di valorizzazione dei giocatori sono i club. A Coverciano arrivano atleti formati dalle società.
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