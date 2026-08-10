Tutto quel che c'è da sapere per la prima gara ufficiale del 2026/27, che non rientra nel pacchetto abbonamento
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
La Fiorentina scende in campo per la prima partita ufficiale della stagione 2026/27: di fronte ai viola si para, per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, il Benevento, vittorioso per 5-3 sul Ravenna nel turno precedente. Le Streghe, neopromosse in Serie B, arrivano al Franchi senza i favori del pronostico ma non senza voglia di stupire. Vediamo le info sui biglietti utili ai tifosi gigliati.
Prezzi
PROMO ABBONATI - dedicata a tutti gli abbonati 2025/26 e ai nuovi abbonati 2026/27. I nuovi abbonati 26/27 (non abbonati nella 25/26) potranno acquistare a tariffa PROMO ABBONATI dal giorno successivo all'acquisto dell'abbonamento
UNDER 14 - applicata esclusivamente a coloro che non abbiano ancora compiuto 14 anni alla data dell’acquisto, contestualmente ad almeno un biglietto intestato a uno dei genitori o a un parente entro il quarto grado per il medesimo settore. Nessun obbligo di InViola Premium Card. Acquistabile solo insieme ad un biglietto INTERO o PROMO ABBONATI
OMAGGIO UNDER 14 - applicata esclusivamente a coloro che non abbiano ancora compiuto 14 anni alla data dell’acquisto, contestualmente ad almeno un biglietto intestato a uno dei genitori o a un parente entro il quarto grado per il medesimo settore. Nessun obbligo di InViola Premium Card. Acquistabile solo insieme ad un biglietto INTERO o PROMO ABBONATI
Fasi di venditaFASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI. Dal 13/07/2026 ore 10:00 fino 20/07/2026 ore 09:59. Riservata agli abbonati 2025/26 e 2026/27 (senza prelazione sul posto). Prezzo dedicato: Tariffa PROMO ABBONATI e UNDER14 ABBONATI
FASE 2 – VENDITA GENERALE. Dal 20/07/2026 ore 10:00 fino al termine della gara. Prosegue la vendita a prezzo PROMO ABBONATI (senza prelazione sul posto). Inizio vendita libera.
ACF FIORENTINA riconosce e raccomanda l’acquisto dei biglietti solo attraverso i canali ufficiali: Sito ufficiale, Biglietteria ufficiale, Punti vendita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA