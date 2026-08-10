Il nome di Jadon Sancho continua a circolare nell’orbita della Fiorentina, ma dietro alla possibile pista viola ci sarebbe un retroscena differente rispetto a quanto emerso nelle scorse settimane.

A fare chiarezza è stato Alfredo Pedullà, che sul proprio canale YouTube ha spiegato come, almeno inizialmente, non sia stata la Fiorentina a muoversi direttamente per l’esterno inglese.

"Due settimane fa non è stata la Fiorentina a cercare Sancho. È stato l’entourage di Sancho a cercare la Fiorentina", ha raccontato il giornalista, spiegando che gli agenti del giocatore erano a conoscenza della ricerca viola di nuovi esterni offensivi e avrebbero quindi provato a sondare la disponibilità del club.

Il contatto, però, non avrebbe prodotto una vera accelerazione. "La Fiorentina non si è riscaldata", ha aggiunto Pedullà, lasciando aperta la possibilità che lo scenario possa cambiare nelle prossime settimane.

La situazione, dunque, resta da monitorare. Sancho potrebbe tornare a essere un’opzione concreta soltanto nel caso in cui la Fiorentina decidesse di approfondire il discorso, ma al momento l’operazione appare tutt’altro che semplice.

"Vedremo se si riscalderà adesso. La vedo un po’ complicata", ha concluso Pedullà.