Il precampionato di Arthur Atta ha attirato l’attenzione anche degli addetti ai lavori. Il nuovo centrocampista della Fiorentina, protagonista di un ottimo avvio di stagione, ha ricevuto parole di grande apprezzamento da Massimo Marianella, intervenuto negli studi di Sky Sport.

Il giornalista ha sottolineato innanzitutto la capacità dell’Udinese di individuare con largo anticipo le qualità del centrocampista francese, arrivando poi a prospettare per il giocatore un futuro di altissimo livello.

"Atta è un giocatore meraviglioso, l’Udinese è stata bravissima a leggere il talento", ha dichiarato Marianella. Secondo il commentatore di Sky, qualora il classe 2003 riuscisse a confermare quanto mostrato finora, il suo valore potrebbe crescere in maniera esponenziale: "Se manterrà quello che ha fatto vedere, diventa un giocatore clamoroso e potenzialmente da oltre 100 milioni sul mercato".

Parole importanti, arrivate dopo aver osservato Atta sia durante gli allenamenti sia nelle prime uscite della Fiorentina. Marianella si è detto particolarmente colpito dalle qualità tecniche e fisiche mostrate dal centrocampista, arrivando a un paragone di assoluto prestigio: "Mi sembra un mix straordinario tra Zidane e Pogba".