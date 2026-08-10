Il mercato degli attaccanti potrebbe entrare presto in una fase decisiva, con diversi incastri che coinvolgono direttamente anche la Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Colonia è attualmente in vantaggio per Thijs Dallinga, attaccante del Bologna. La possibile partenza dell’olandese potrebbe infatti dare il via a un vero e proprio effetto domino nel reparto offensivo.

L’eventuale cessione di Dallinga libererebbe spazio nel reparto rossoblù e potrebbe favorire l’arrivo di Roberto Piccoli, da giorni nel mirino del Bologna. Il club emiliano, infatti, ha mostrato un interesse concreto per l’attaccante della Fiorentina, valutato dal club viola intorno ai 20 milioni di euro e preferibilmente destinato a una cessione a titolo definitivo. Paratici ha fretta di compiere la cessione (ECCO IL MOTIVO).

Ma l’intreccio potrebbe proseguire fino a Firenze. L’eventuale partenza di Piccoli aprirebbe infatti la strada alla Fiorentina per Mateo Pellegrino, profilo già seguito dal club viola come possibile alternativa nel reparto offensivo.

Il domino, dunque, sarebbe chiaro: Dallinga verso il Colonia, Piccoli verso il Bologna e Pellegrino verso la Fiorentina. Si tratta ancora di uno scenario da concretizzare, ma la possibile uscita di Dallinga rappresenta al momento il primo tassello necessario per far partire l’intera operazione.