La Fiorentina ha chiuso il suo primo acquisto della prima vera sessione di mercato guidata da Fabio Paratici: Viery del Gremio. Difensore centrale, brasiliano, arriva a Firenze per una cifra intorno ai 13 milioni più bonus (con la cifra che potrebbe raggiungere i 17mln).
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VN – La Fiorentina chiude per Viery: costo e contratto del primo colpo di Paratici
La Fiorentina ha chiuso il suo primo acquisto della prima vera sessione di mercato guidata da Fabio Paratici: Viery del Gremio
Viery—
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il giovane difensore firmerà un contratto con la Fiorentina che lo legherà al club per 5 anni, fino al 2031.
Contratto—
Così Fabio Paratici chiude il suo primo vero colpo da direttore sportivo della Fiorentina, con Viery che potrebbe diventare il difensore viola più pagato della storia (TUTTE LE CIFRE).
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