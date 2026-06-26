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VN – La Fiorentina chiude per Viery: costo e contratto del primo colpo di Paratici

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La Fiorentina ha chiuso il suo primo acquisto della prima vera sessione di mercato guidata da Fabio Paratici: Viery del Gremio
Nicolò Schira

La Fiorentina ha chiuso il suo primo acquisto della prima vera sessione di mercato guidata da Fabio Paratici: Viery del Gremio. Difensore centrale, brasiliano, arriva a Firenze per una cifra intorno ai 13 milioni più bonus (con la cifra che potrebbe raggiungere i 17mln).

Viery

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Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il giovane difensore firmerà un contratto con la Fiorentina che lo legherà al club per 5 anni, fino al 2031.

Contratto

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Così Fabio Paratici chiude il suo primo vero colpo da direttore sportivo della Fiorentina, con Viery che potrebbe diventare il difensore viola più pagato della storia (TUTTE LE CIFRE).

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