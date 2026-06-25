Arrivano ulteriori conferme sull'imminente approdo di Viery alla Fiorentina. Dopo le indiscrezioni emerse dal Brasile, anche Alfredo Pedullà conferma che il difensore centrale classe 2005 del Gremio è a un passo dal trasferimento in viola.
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Pedullà precisa: “Ecco le cifre di Viery, è una cessione record”
La Fiorentina accelera per Viery: il centrale classe 2005 del Gremio costerà oltre 17 milioni di euro, conferme anche dal Brasile.
Secondo quanto riportato, l'operazione supererà i 17 milioni di euro, una cifra superiore a quella circolata inizialmente. Si tratterebbe della più grande cessione di un difensore nella storia del calcio gaúcho, come sottolineato dal giornalista brasiliano Alex Bagé.
La Fiorentina è dunque pronta a regalarsi il primo rinforzo del mercato estivo, puntando con decisione su uno dei prospetti più interessanti del panorama brasiliano.
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