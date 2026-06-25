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Pedullà precisa: “Ecco le cifre di Viery, è una cessione record”

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La Fiorentina accelera per Viery: il centrale classe 2005 del Gremio costerà oltre 17 milioni di euro, conferme anche dal Brasile.
Redazione VN

Arrivano ulteriori conferme sull'imminente approdo di Viery alla Fiorentina. Dopo le indiscrezioni emerse dal Brasile, anche Alfredo Pedullà conferma che il difensore centrale classe 2005 del Gremio è a un passo dal trasferimento in viola.

Secondo quanto riportato, l'operazione supererà i 17 milioni di euro, una cifra superiore a quella circolata inizialmente. Si tratterebbe della più grande cessione di un difensore nella storia del calcio gaúcho, come sottolineato dal giornalista brasiliano Alex Bagé.

La Fiorentina è dunque pronta a regalarsi il primo rinforzo del mercato estivo, puntando con decisione su uno dei prospetti più interessanti del panorama brasiliano.

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