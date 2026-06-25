La Fiorentina è pronta a mettere a segno il primo colpo di questo mercato estivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club viola è in chiusura per Viery, difensore centrale brasiliano classe 2005 in forza al Gremio.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Di Marzio annuncia: “Viery-Fiorentina, è fatta per il primo colpo viola”
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Di Marzio annuncia: “Viery-Fiorentina, è fatta per il primo colpo viola”
La Fiorentina è in chiusura per Viery, difensore centrale classe 2005 del Gremio. Operazione da 13 milioni di euro più bonus.
L'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 13 milioni di euro più bonus. Viery è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano nel suo ruolo.
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