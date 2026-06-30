VN – Viery presente e futuro. Pronta la firma per 5 anni, ecco quanto guadagnerà

"Muy muy feliz". Così si è presentato Viery Fernandes al suo primo giorno da calciatore viola. 17 i milioni che la Fiorentina verserà complessivamente fra parte fissa e bonus nelle casse del Gremio per quello che viene universalmente riconosciuto come uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano. Un'operazione a cui Paratici e Goretti lavoravano da tempo e che ha visto il club dare un'accelerata negli ultimi giorni per soffiare il difensore alla folta concorrenza.