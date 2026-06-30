"Muy muy feliz". Così si è presentato Viery Fernandes al suo primo giorno da calciatore viola. 17 i milioni che la Fiorentina verserà complessivamente fra parte fissa e bonus nelle casse del Gremio per quello che viene universalmente riconosciuto come uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano. Un'operazione a cui Paratici e Goretti lavoravano da tempo e che ha visto il club dare un'accelerata negli ultimi giorni per soffiare il difensore alla folta concorrenza.
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VN – Viery presente e futuro. Pronta la firma per 5 anni, ecco quanto guadagnerà
Pronta la firma sul contratto quinquennale per il giovanissimo brasiliano. Ecco quale sarà il suo stipendio in viola
Quanto guadagnerà Viery—
Viery è pronto a mettere la firma su un contratto di ben 5 anni, segno che il club viola crede molto in questo ragazzo e spera che possa rappresentare il presente ma soprattutto il futuro della Fiorentina. Un accordo lungo con uno stipendio da un milione di euro netto a stagione, una cifra che viene considerata dal board assolutamente sostenibile per le casse societarie.
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