Viery, oggi e domani: cosa ci dice il primo colpo del mercato viola

La Fiorentina investe 15 milioni per un acquisto "non prioritario": indizio per un mercato importante?

Simone Bargellini Vice direttore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 13:39)

L'operazione Viery mi ha (favorevolmente) sorpreso, nelle cifre e nelle tempistiche. Il primo pensiero è stato sul colpo in sè: difensore giovane, referenze ottime, concorrenza bruciata, insomma premesse intriganti. Subito dopo però mi è sorta la classica domanda spontanea: se la Fiorentina può spendere 15 milioni in un ruolo non prioritario,cosa dobbiamo aspettarci per il resto del mercato? La risposta la darà il tempo, ma la speranza è che stia iniziando una sessione di mercato importante.

Questione di priorità — Dando uno sguardo alla rosa della Fiorentina, è oggettivo che le priorità maggiori siano altrove. Gli esterni d'attacco, lo sappiamo, ma anche i terzini (con le possibili cessioni di Dodò e Gosens), forse il portiere. Andranno comprati 4/5 titolari. Poi ci sono valutazioni in corso per la mezzala e per il centravanti. Insomma il centro difesa mi sembrava uno dei pochi settori già abbastanza coperto, con 3 elementi di buon livello come Pongracic, Ranieri e Comuzzo.

Viery e poi? — E invece come prima operazione in entrata, Paratici e i suoi, hanno deciso di affondare su Viery mettendo sul piatto oltre 15 milioni. Questo significa almeno tre cose: la prima è che c'è grande fiducia nel giocatore del Gremio e probabilmente era necessario fare in fretta per bruciare la concorrenza. La seconda è che la Fiorentina non è obbligata a cedere, prima di comprare. La terza è: se si possono investire 15 milioni in un ruolo non così prioritario, c'è da aspettarsi innesti almeno di pari livello laddove ci sono da colmare lacune sostanziali.

Mercato creativo — Servirà un mercato creativo perchè i soldi non cadranno certo a pioggia dalle tasche di Commisso, ma evidentemente Paratici ha già ben chiaro chi sarà ceduto e quanto margine potrà avere per il mercato in entrata. Poi non bisogna per forza tirare fuori tutto e subito, si possono fare acquisti importanti anche con formule un po' diverse, prestiti con diritti/obblighi, la cosa più importante è prendere giocatori che possano alzare il livello. Viery, evidentemente, è considerato uno di questi e la sensazione - mista speranza - è che il brasiliano sia solo il primo di una serie di "colpi" non così banali.