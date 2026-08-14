A Firenze le aspettative sono altissime dopo una stagione da dimenticare, in piÃ¹ c'Ã¨ il Centenario da onorare, motivo per cui la famiglia Commisso Ã¨ volata in Italia. Ieri il presidente ha cenato con la squadra e ha avuto l'opportunitÃ di conoscere di persona il nuovo allenatore. Di sicuro la proprietÃ in questi mesi estivi ha dimostrato la volontÃ di investire per riportare il club ai livelli che merita. E non Ã¨ ancora finita.

«Siamo contenti di come stanno andando le cose. Ci sono tantissimi cambiamenti a cominciare da me,e lo staff - ha raccontato Fabio Grosso in conferenza stampa - sono arrivati nove giocatori e forse ne arriveranno ancora, perÃ² bisogna mantenere grande luciditÃ ed equilibrio, perchÃ© ci vuole tempo per costruire e migliorare. E' una squadra che va completata anche se abbiamo giÃ fatto tanto. Cercheremo di aggiungere qualcosa sia in difesa sia a centrocampo, davanti serve un esterno. Abbiamo inserito ragazzi di qualitÃ altissimaÂ».

Il tecnico s'aspetta altre sorprese, a partire da Thorstvedt (Sassuolo) in mediana. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.