Per Paratici e Goretti, dunque, il lavoro sul mercato è ancora tutt’altro che concluso
VIDEO VN - Grosso: "Bisogna completare centrocampo e difesa"
Le parole di Fabio Grosso hanno confermato che la Fiorentina deve ancora intervenire con decisione sul reparto offensivo. La priorità è l’acquisto di un esterno titolare da schierare sulla corsia sinistra, quello che viene considerato il vero grande colpo ancora da realizzare sul mercato.
Il nome resta per il momento avvolto nel mistero e cresce inevitabilmente la curiosità dei tifosi viola, in attesa di scoprire quale profilo la società abbia individuato per completare l’attacco a disposizione del tecnico.
Ma potrebbe non essere l’unico innesto. La Fiorentina valuta infatti anche l’arrivo di un’alternativa a Mastantuono sulla fascia opposta. Per Paratici e Goretti, dunque, il lavoro sul mercato è ancora tutt’altro che concluso. Lo scrive la Nazione.
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