Con l’arrivo di Mateo Pellegrino, la Fiorentina ha messo a segno il nono acquisto del suo mercato. La campagna di rafforzamento, però, è tutt’altro che conclusa: Fabio Grosso ha chiarito alla vigilia del Benevento di aspettarsi altri innesti in tutti i reparti. Non è escluso un intervento anche in difesa, dove viene valutato l’arrivo di un nuovo terzino sinistro.

A centrocampo il principale obiettivo resta Kristian Thorstvedt, profilo individuato per garantire quell’equilibrio che Grosso considera fondamentale nella costruzione della squadra. Paratici è intenzionato ad accontentare il tecnico e i prossimi giorni potrebbero essere quelli dell’affondo decisivo per il centrocampista del Sassuolo.

Nell’operazione potrebbe entrare anche Niccolò Fortini, ancora seguito dal Torino, oltre a un conguaglio economico di circa un paio di milioni di euro. La Fiorentina è fiduciosa sulla possibilità di arrivare alla fumata bianca: Thorstvedt non dovrebbe rinnovare con il Sassuolo, così come Fortini non sembra destinato a prolungare il proprio contratto con il club viola. Lo scrive la Nazione.