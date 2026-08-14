VIDEO VN - Grosso: "Bisogna completare centrocampo e difesa"

Il Milan continua a valutare diverse soluzioni per rinforzare le corsie esterne, soprattutto nel caso in cui Estupiñán dovesse lasciare il club dopo la partenza di Athekame. Tra i profili più interessanti c’è Nicola Zalewski. L’arrivo di Sarri sulla panchina bergamasca potrebbe ridurre ulteriormente il suo spazio e l’ipotesi di un addio appare concreta. La valutazione del cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Tra le alternative c’è anche Nuno Tavares della Lazio, già proposto ai rossoneri, anche se la sua tenuta fisica rappresenta un elemento di valutazione.

Per la fascia destra, invece, il nome da tenere in considerazione è quello di Dodò della Fiorentina. Il futuro del brasiliano a Firenze appare incerto e il contratto in scadenza tra un anno potrebbe rendere l’operazione particolarmente interessante dal punto di vista economico. Al momento il Milan non ha ancora avviato contatti diretti con la società viola, ma il terzino potrebbe rappresentare una soluzione accessibile per completare il reparto sulle corsie esterne. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.