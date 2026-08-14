Fiorentina, accordo con Thorstvedt fino al 2031: il norvegese ha detto sì a Grosso
La Fiorentina prepara l'assalto a Kristian Thorstvedt. Dopo la Coppa Italia, il club viola è pronto a spingere con decisione per regalare a Fabio Grosso il centrocampista norvegese, uno dei profili individuati da tempo per rinforzare la mediana.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di ViolaNews, Thorstvedt ha infatti raggiunto un accordo sui termini personali con la Fiorentina per un contratto fino al 30 giugno 2031. Un passo importante nella trattativa, che conferma anche la volontà del giocatore di lasciare il Sassuolo e trasferirsi a Firenze.
Thorstvedt vuole Grosso
Alla base della decisione del centrocampista c'è anche il rapporto con Fabio Grosso. I due hanno già lavorato insieme al Sassuolo e Thorstvedt considera positivamente la possibilità di ritrovare il tecnico in viola.
Il norvegese avrebbe inoltre già rifiutato due proposte di rinnovo presentate dal Sassuolo. Una scelta che testimonia la volontà del giocatore di non prolungare il proprio rapporto con il club neroverde e di prendere in considerazione una nuova esperienza.
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