Il Torino continua a muoversi sul mercato per rinforzare la fascia sinistra e tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Niccolò Fortini. Il classe 2006 potrebbe diventare una priorità per i granata qualora Alessio Cacciamani dovesse lasciare il club. Fortini è un esterno duttile, capace di giocare sia a sinistra sia a destra, e ha già maturato esperienza in Serie B con la Juve Stabia, dove nella stagione precedente ha collezionato 26 presenze, due gol e quattro assist. Nell’ultima annata a Firenze, invece, ha trovato meno spazio, fermandosi a 16 presenze in campionato.

Il futuro di Fortini resta legato anche alla situazione contrattuale: l’accordo con la Fiorentina scadrà nel 2027 e le trattative per il rinnovo non hanno portato a una soluzione. Il Torino ha già avuto contatti con il club viola e sarebbe disposto a investire circa 5 milioni di euro per il giocatore. La Fiorentina, però, valuta il proprio esterno il doppio, accettando eventualmente anche il rischio di perderlo a parametro zero nel 2027. La distanza economica tra le parti è quindi significativa, ma i granata continuano a monitorare la situazione in attesa di capire se, con l’avvicinarsi della fine del mercato, la richiesta viola potrà abbassarsi. Lo scrive Tuttosport.