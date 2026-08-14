Alla vigilia dell’esordio ufficiale contro il Benevento, Fabio Grosso predica equilibrio e lucidità, consapevole dell’entusiasmo che circonda la nuova Fiorentina ma anche delle responsabilità che ne derivano. Il tecnico si dice soddisfatto del lavoro svolto e della sintonia con la società, pur sottolineando che la rosa dovrà essere ulteriormente completata in difesa, a centrocampo e soprattutto nel reparto offensivo.

Moise Kean resta però un punto fermo assoluto. Nonostante le voci di mercato, Grosso lo colloca «al centro della squadra», sottolineandone voglia, energia e qualità e ribadendo quanto la Fiorentina faccia affidamento sull’attaccante. L’arrivo di Mateo Pellegrino servirà dunque, almeno inizialmente, a fornire un’alternativa al numero 9: il nuovo centravanti piace molto a Grosso per esperienza e caratteristiche, anche se difficilmente sarà disponibile contro il Benevento per motivi burocratici.

Più incerta la situazione di Nicolò Fagioli. Grosso ha evidenziato le qualità sia dell’ex juventino sia di Oulai, spiegando però che il centrocampo deve essere costruito cercando il giusto equilibrio tra caratteristiche differenti. Le sue parole rafforzano la sensazione che i due possano essere considerati alternativi più che complementari e, di conseguenza, che Fagioli non sia incedibile. Contro il Benevento, comunque, entrambi potrebbero partire dall’inizio insieme a Ndour, con Gudmundsson e Atta alle spalle dell’intoccabile Kean. Lo scrive il Corriere dello Sport.