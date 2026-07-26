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Fiorentina al lavoro in Inghilterra: differenziato per Kean, De Gea e Christensen

Fiorentina al lavoro in Inghilterra: differenziato per Kean, De Gea e Christensen - immagine 1
I viola si allenano all'indomani della prima amichevole inglese persa per 3-2 contro il QPR: tre assenti guardando al gruppo in campo
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Fabio Grosso ha guidato la seduta di allenamento della Fiorentina al The Lensbury Resort: la squadra viola ha cominciato così a preparare il secondo test amichevole della tournée, contro il Watford del grande ex Edoardo Bove.

Assenti, o meglio presenti ma in palestra, Moise Kean, David De Gea e Oliver Christensen. L'attaccante italiano, ieri con del ghiaccio una volta uscito all'intervallo, e i due portieri hanno svolto lavoro differenziato programmato rispetto al resto del gruppo.

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