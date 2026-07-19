Fiorentina, il programma di oggi

Prima uscita della Fiorentina di Fabio Grosso che questo pomeriggio affronterà la squadra Primavera con fischio d'inizio alle 18.30. Come di consueto sul nostro sito, potrete trovare la diretta live con i primi commenti e le prime valutazioni dei giocatori scesi in campo.
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