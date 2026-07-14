Piccolo cambio di programma comunicato dalla Fiorentina in vista della primissima uscita stagionale dei ragazzi di Fabio Grosso, in agenda per domenica 19 luglio al Viola Park contro la Primavera guidata da mister Aurelio Andreazzoli. Come spiegato da una nota ufficiale del club, non si tratterà più di un'amichevole ufficiale, bensì di un allenamento congiunto (sempre contro l'Under 20), con un'ulteriore novità: l'orario d'inizio è stato anticipato di mezz'ora, muovendosi dalle 18:30 alle 18:00. I cancelli della struttura apriranno invece a partire dalle ore 16:00.
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Fiorentina, cambia la prima uscita di domenica: anticipato l’orario. Le info
La gestione dei biglietti e i rimborsi—
La società viola ha prontamente comunicato la procedura per tutti i tifosi che avevano già acquistato i tagliandi tramite il circuito Vivaticket:
Chi ha acquistato il singolo biglietto ("INGRESSO GIORNALIERO 19 LUGLIO - VILLAGE & AMICHEVOLE"): riceverà in automatico un nuovo titolo d'accesso alla stessa e-mail utilizzata in fase d'acquisto, mentre l'importo speso inizialmente verrà interamente rimborsato nei tempi tecnici necessari.
Chi ha acquistato il pacchetto con la finale dei Mondiali ("INGRESSO FIORENTINA VS FIORENTINA U20 + WATCH PARTY FINALE MONDIALI FIFA 2026 - GIRO PIZZA & BEVANDA"): riceverà una mail con un link dedicato per richiedere il rimborso integrale del pacchetto.
L'alternativa con la Gift Card: in alternativa al rimborso, chi ha acquistato il pack potrà decidere di mantenere valido il titolo già in suo possesso per assistere all'allenamento e al Watch Party. In questo caso, riceverà successivamente una Fiorentina Ticketing Gift Card del valore di 10,00 €, spendibile entro un anno su qualsiasi prodotto di biglietteria.
La società fa inoltre sapere che sono ancora disponibili gli ultimi pacchetti per chi volesse vivere l'intera serata al Viola Park, comprendente l'Allenamento, il Watch Party per l'attesissima finale dei Mondiali FIFA 2026 e la formula GiroPizza&Bevanda.
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