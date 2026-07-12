Aurelio Andreazzoli è stata una scelta importante della dirigenza viola. Un cambio di rotta rispetto alle ultime gestioni, targate Galloppa ed Aquilani. La nuova Primavera è già ripartita, proprio agli ordini dell'ex Empoli. Le immagini del primo allenamento di Andreazzoli, pubblicate dai social viola:
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VIOLA NEWS giovanili Inizia l’era Andreazzoli a Firenze. Le immagini del primo allenamento
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Inizia l’era Andreazzoli a Firenze. Le immagini del primo allenamento
Oggi Aurelio Andreazzoli ha diretto il suo primo allenamento al Viola Park
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