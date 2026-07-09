La Fiorentina continua a pescare giocatori classe 2010. Stavolta la scelta è ricaduta su Francesco Amenta, mezz'ala di proprietà del Pescara. Il giocatore è stato uno dei protagonisti del percorso dei biancazzurri Under 16, arrivati alle semifinali scudetto.
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VIOLA NEWS giovanili La Fiorentina punta ancora sui giovani. Il Messaggero: “Arriva un altro 2010”
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La Fiorentina punta ancora sui giovani. Il Messaggero: “Arriva un altro 2010”
La Fiorentina continua la sua ricerca di giovani talenti
Come riporta Il Messaggero, l'ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Francesco è figlio di Federico Amenta, ex difensore della Virtus Lanciano (oltre 200 presenze tra B e C).
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