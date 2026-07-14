Inizia ufficialmente l'era delle presentazioni in casa Fiorentina. Con una nota ufficiale, la società viola ha annunciato che domani, mercoledì 15 luglio, si terrà la conferenza stampa di presentazione diArthur Atta.
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Prima presentazione dei nuovi acquisti al Viola Park: domani parla Atta. L’orario
Domani la Fiorentina presenterà ufficialmente Arthur Atta. Primo appuntamento per i nuovi acquisti al Viola Park
L'ex centrocampista dell'Udinese, arrivato a Firenze per rinforzare la mediana a disposizione del nuovo tecnico Fabio Grosso, sarà dunque il primo dei volti nuovi di questa sessione di mercato a presentarsi ufficialmente ai microfoni dei giornalisti.
L'appuntamento è fissato perdomani alle ore 12:00 presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park. Atta risponderà alle domande della stampa per raccontare le sue prime sensazioni da calciatore gigliato e le sue aspettative per la stagione alle porte. Violanews.com, come di consueto, seguirà l'evento in diretta con la consueta diretta testuale per non farvi perdere nemmeno una parola del nuovo acquisto viola.
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