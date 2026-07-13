Il centrocampista della Fiorentina Giovanni Fabbian ha parlato ai media ufficiali del club in occasione del primo allenamento stagionale. Ecco le sue parole.
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Fabbian: “Grosso ci ha fatto una bella impressione. Vogliamo una grande stagione”
Il centrocampista della Fiorentina Giovanni Fabbian ha parlato ai media ufficiali del club in occasione del primo allenamento stagionale.
"Siamo molto contenti di esserci ritrovati, le sensazioni sono positive. Vogliamo fare una grande stagione e siamo felici di aver ripreso il lavoro. Grosso? Ha fatto a tutti una bella impressione e cercheremo tutti di seguire quello che dice e di impegnarci al massimo. I tifosi? È sempre importantissimo averli con noi. Cercheremo di fare una bella stagione anche per loro".
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