Fabbian: “Grosso ci ha fatto una bella impressione. Vogliamo una grande stagione”

"Siamo molto contenti di esserci ritrovati, le sensazioni sono positive. Vogliamo fare una grande stagione e siamo felici di aver ripreso il lavoro. Grosso? Ha fatto a tutti una bella impressione e cercheremo tutti di seguire quello che dice e di impegnarci al massimo. I tifosi? È sempre importantissimo averli con noi. Cercheremo di fare una bella stagione anche per loro".