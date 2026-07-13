Amoruso: “La rosa dei viola? Mossa strategica della società. Viery? Da decifrare”

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto oggi su Radio Bruno. Le sue parole sui gigliati di Grosso.

Redazione VN 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 19:10)

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto oggi su Radio Bruno. Le sue parole sui gigliati di Grosso.

"La Fiorentina si è mossa bene da subito sul mercato, questo consentirà di preparare al meglio la stagione già da inizio ritiro. Sta cercando di tappare i buchi che c'erano nella squadra in difesa, e vedremo cosa succederà anche a centrocampo ed in attacco. Inevitabilmente, qualcosa cambierà e qualcuno partirà, nel frattempo con i primi allenamenti cercheremo di capire quali sono le idee di Grosso e cosa chiederà ai giocatori".

Su Dragusin e su Viery — "Dragusin? Ha un gran senso della posizione, sa giocare la palla ed ha delle scelte di tempo interessanti in difesa. Viery? Sono curioso di vedere come si adatterà al calcio italiano. I brasiliani non sono semplici da decifrare in difesa in Italia".

Sul mercato — "La Fiorentina non sta entrando nelle aste ed è entrata a "bomba" nelle trattative segrete che aveva intavolato. Adesso, non mi aspetto grandi colpi, semmai qualche giocatore in uscita".