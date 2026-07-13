La nuova Fiorentina di Fabio Grosso sta nascendo. Il tecnico ex Sassuolo è stato chiamato a Firenze per risollevare la viola, dopo un'annata da dimenticare. La società ha pubblicato quello che sarà lo staff tecnico per la stagione 2026/27:
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Ufficiale l’intero staff di Fabio Grosso: da Abella a Filippi, quante novità
Grosso ed i suoi collaboratori. Tutto il nuovo staff della Fiorentina 2026/27
I nomi—
ACF Fiorentina comunica lo staff tecnico per la stagione 2026/27:
Head Coach: Fabio Grosso
Assistant Coach: Raffaele Longo (confermato dal Sassuolo)
Staff Coordinator: Stefano Raponi
Technical Collaborator: Damià Abella
Athletic Trainer: Francesco Vaccariello (confermato dal Sassuolo)
Strength Athletic Trainer: Vittorio Carello (confermato dal Sassuolo)
Set Pieces: Giuseppe Foti (confermato dal Sassuolo)
Strength & Conditioning: Giuseppe Mazza
Head Of Football Analysis: Simone Contran
Head Of Data Analysis: Vanni Di Febo
Match Analyst: Mauro Carretta (confermato dal Sassuolo)
Drone: Andrea Tordi
Head of Goalkeepers: Claudio Filippi
Assistant Coach For Goalkeepers: Stefano Baroncini
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