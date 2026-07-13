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Ufficiale l’intero staff di Fabio Grosso: da Abella a Filippi, quante novità

Ufficiale l’intero staff di Fabio Grosso: da Abella a Filippi, quante novità - immagine 1
Grosso ed i suoi collaboratori. Tutto il nuovo staff della Fiorentina 2026/27
Redazione VN

La nuova Fiorentina di Fabio Grosso sta nascendo. Il tecnico ex Sassuolo è stato chiamato a Firenze per risollevare la viola, dopo un'annata da dimenticare. La società ha pubblicato quello che sarà lo staff tecnico per la stagione 2026/27:

I nomi

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ACF Fiorentina comunica lo staff tecnico per la stagione 2026/27:

Head Coach: Fabio Grosso

Assistant Coach: Raffaele Longo (confermato dal Sassuolo)

Staff Coordinator: Stefano Raponi

Technical Collaborator: Damià Abella

Athletic Trainer: Francesco Vaccariello (confermato dal Sassuolo)

Strength Athletic Trainer: Vittorio Carello (confermato dal Sassuolo)

Set Pieces: Giuseppe Foti (confermato dal Sassuolo)

Strength & Conditioning: Giuseppe Mazza

Head Of Football Analysis: Simone Contran

Head Of Data Analysis: Vanni Di Febo

Match Analyst: Mauro Carretta (confermato dal Sassuolo)

Drone: Andrea Tordi

Head of Goalkeepers: Claudio Filippi

Assistant Coach For Goalkeepers: Stefano Baroncini

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