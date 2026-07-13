È stato necessario attendere qualche ora, ma alla fine l'ufficialità è arrivata. Alex Jimenez è un nuovo calciatore della Fiorentina. L'ufficialità è arrivata con un po' di ritardo, vista l'attesa necessaria per ricevere il trasnfer dal Bournemouth. L'annuncio è arrivato direttamente dalla Lega Serie A, con il passaggio dalle Cherries alla Fiorentina che è stato notificato.
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UFFICIALE – Jimenez è un nuovo giocatore della Fiorentina, contratto depositato
Ora è ufficiale: Alex Jimenez è un nuovo giocatore della Fiorentina.
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