UFFICIALE – Jimenez è un nuovo giocatore della Fiorentina, contratto depositato

Ora è ufficiale: Alex Jimenez è un nuovo giocatore della Fiorentina.

È stato necessario attendere qualche ora, ma alla fine l'ufficialità è arrivata. Alex Jimenez è un nuovo calciatore della Fiorentina. L'ufficialità è arrivata con un po' di ritardo, vista l'attesa necessaria per ricevere il trasnfer dal Bournemouth. L'annuncio è arrivato direttamente dalla Lega Serie A, con il passaggio dalle Cherries alla Fiorentina che è stato notificato.