Il mercato infiamma Firenze. Code di tifosi per i primi abbonamenti

Dopo una stagione tremendamente sofferta, il popolo viola aveva bisogno di ritrovare entusiasmo. Entusiasmo che si è generato nelle ultime due settimane, con la società che ha chiuso 4 colpi pesanti. Come scrive Repubblica, il tifo sembra aver risposto positivamente a questi acquisti. Oggi è iniziata la campagna abbonamenti, e nonostante un caldo torrido, centinaia di tifosi si sono messi in fila per rinnovare la propria tessera, creando delle lunghe file di attesa. C'è voglia di Fiorentina, con un mercato che desta sempre più interesse.