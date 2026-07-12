Intervistato da DigiSport.ro, l'ex milanista Cosmin Contra ha detto la sua trasferimento del suo connazionale Radu Dragusin alla Fiorentina: "Viola un passo indietro rispetto al Tottenham? Non si tratta di questo, ma solo di ciò che interessa al giocatore. Quante partite ha giocato Radu Dragușin al Tottenham? E quante occasioni avrà alla Fiorentina? Credo che giocherà molto di più alla Fiorentina. Questo trasferimento lo ha accettato per il bene della sua carriera e per quello della nazionale".
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Contra promuove la scelta di Dragusin: “Avrà più occasioni che al Tottenham”
L'ex Milan approva la scelta di Dragusin di tornare in Serie A: "Con la Fiorentina giocherà più volte titolare"
Su questo tema Contra insiste: "Ha molte più possibilità di partire titolare alla Fiorentina che al Tottenham. La Fiorentina è una squadra con una grande tradizione in Italia, amata, non una squadra qualunque. È uno step buono per la sua carriera, dal mio punto di vista. Deve affermarsi alla Fiorentina e giocare partita dopo partita. Sarebbe molto importante per la Romania avere un titolare in Serie A".
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