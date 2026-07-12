Contra promuove la scelta di Dragusin: “Avrà più occasioni che al Tottenham”

Intervistato da DigiSport.ro, l'ex milanista Cosmin Contra ha detto la sua trasferimento del suo connazionale Radu Dragusin alla Fiorentina: "Viola un passo indietro rispetto al Tottenham? Non si tratta di questo, ma solo di ciò che interessa al giocatore. Quante partite ha giocato Radu Dragușin al Tottenham? E quante occasioni avrà alla Fiorentina? Credo che giocherà molto di più alla Fiorentina. Questo trasferimento lo ha accettato per il bene della sua carriera e per quello della nazionale".