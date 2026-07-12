Braschi non sarà in ritiro, esclusione concordata con la società. Ecco perché

Come riporta Tuttomercatoweb.com, il centravanti lanciato in Serie A da Vanoli è in cerca di una squadra in cui possa maturare continuità e minuti per il suo percorso di crescita. Sull'attaccante ha manifestato interesse concreto il Padova, che l'anno scorso si era assicurata in prestito Jonas Harder e in questi giorni sta lavorando per avere il giocatore toscano. Nelle prossime ore la trattativa potrebbe entrare nel vivo, ecco perché l'esclusione concordata tra l'entourage del giocatore e la società.