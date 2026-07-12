Tra i giocatori convocati per il ritiro che partirà domani al Viola Park, mancherà uno dei giovani Campioni d'Italia Primavera che la scorsa stagione ha fatto anche qualche sporadica apparizione nel finale di stagione. Il classe 2006 Riccardo Braschi è stato infatti escluso per motivi riconducibili al mercato.
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VIOLA NEWS news viola ultime notizie Braschi non sarà in ritiro, esclusione concordata con la società. Ecco perché
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Braschi non sarà in ritiro, esclusione concordata con la società. Ecco perché
Sirene di mercato per il centravanti della Primavera, pronto ad abbracciare nei prossimi giorni un club di B
Come riporta Tuttomercatoweb.com, il centravanti lanciato in Serie A da Vanoli è in cerca di una squadra in cui possa maturare continuità e minuti per il suo percorso di crescita. Sull'attaccante ha manifestato interesse concreto il Padova, che l'anno scorso si era assicurata in prestito Jonas Harder e in questi giorni sta lavorando per avere il giocatore toscano. Nelle prossime ore la trattativa potrebbe entrare nel vivo, ecco perché l'esclusione concordata tra l'entourage del giocatore e la società.
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