La Fiorentina ha comunicato la lista dei giocatori che faranno parte del ritiro al Viola Park che avrà inizio domani. Sono assenti Barak, Nzola, Valentini, Bianco, Richardson, Sottil, Fazzini, Kospo. Ci sono invece, tra i giocatori rientranti dai prestiti, Sohm e Moreno.
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Al via la stagione: i convocati di Grosso per il ritiro. Gosens rimane fuori!
Tra gli assenti anche Robin Gosens, fuori da progetto tecnico in maniera a questo punto definitiva, e Alex Jimenez per il quale è slittata l'ufficialità. Diversi invece i giocatori aggregati dalla Primavera. Parisi, infortunato da maggio, svolgerà lavoro individuale, mentre Pongracic godrà di un po' di riposo extra per via dell'impegno con la Croazia ai Mondiali.
La lista completa—
1. ATTA Arthur, 2003
2. BALBO VIERA Luis Fancisco, 2006
3. BELDENTI Dannis, 2010
4. BRESCIANINI Marco, 2000
5. CHRISTENSEN Oliver (P), 1999
6. COMUZZO Pietro, 2005
7. CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998
8. CROCI Federico, 2010
9. DE GEA QUINTANA David (P), 1990
10. DELI Lapo, 2006
11. DRAGUSIN Radu-Matei, 2002
12. EGHAREVBA Fortune, 2010
13. FABBIAN Giovanni, 2003
14. FAGIOLI Nicolò, 2001
15. FEI Gianmaria (P), 2007
16. FERNANDES SANTOS LOPES Viery, 2005
17. FORTINI Niccolò, 2006
18. GUDMUNDSSON Albert, 1997
19. KEAN Moise Bioty, 2000
20. LEZZERINI Luca (P), 1995
21. MANDRAGORA Rolando, 1997
22. MELANI Federico, 2009
23. MORENO Matías Agustín, 2003
24. NDOUR Cher, 2004
25. PERROTTI Alessandro, 2008
26. PICCOLI Roberto, 2001
27. PIRRÒ Antonio, 2008
28. RANIERI Luca, 1999
29. SOHM Simon Solomon, 2001
ATTIVITÁ INDIVIDUALE
1. PARISI Fabiano, 2000
RIPOSO AGGIUNTIVO PER IMPEGNI CON LA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE
1. PONGRAČIĆ Marin, 1997
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