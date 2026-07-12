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Al via la stagione: i convocati di Grosso per il ritiro. Gosens rimane fuori!

Fiorentina rifinitura Viola Park
La Fiorentina ha comunicato la lista dei giocatori che faranno parte del ritiro che si terrà al Viola Park
Redazione VN

La Fiorentina ha comunicato la lista dei giocatori che faranno parte del ritiro al Viola Park che avrà inizio domani. Sono assenti Barak, Nzola, Valentini, Bianco, Richardson, Sottil, Fazzini, Kospo. Ci sono invece, tra i giocatori rientranti dai prestiti, Sohm e Moreno.

Tra gli assenti anche Robin Gosens, fuori da progetto tecnico in maniera a questo punto definitiva, e Alex Jimenez per il quale è slittata l'ufficialità. Diversi invece i giocatori aggregati dalla Primavera. Parisi, infortunato da maggio, svolgerà lavoro individuale, mentre Pongracic godrà di un po' di riposo extra per via dell'impegno con la Croazia ai Mondiali.

La lista completa

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1. ATTA Arthur, 2003

2. BALBO VIERA Luis Fancisco, 2006

3. BELDENTI Dannis, 2010

4. BRESCIANINI Marco, 2000

5. CHRISTENSEN Oliver (P), 1999

6. COMUZZO Pietro, 2005

7. CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998

8. CROCI Federico, 2010

9. DE GEA QUINTANA David (P), 1990

10. DELI Lapo, 2006

11. DRAGUSIN Radu-Matei, 2002

12. EGHAREVBA Fortune, 2010

13. FABBIAN Giovanni, 2003

14. FAGIOLI Nicolò, 2001

15. FEI Gianmaria (P), 2007

16. FERNANDES SANTOS LOPES Viery, 2005

17. FORTINI Niccolò, 2006

18. GUDMUNDSSON Albert, 1997

19. KEAN Moise Bioty, 2000

20. LEZZERINI Luca (P), 1995

21. MANDRAGORA Rolando, 1997

22. MELANI Federico, 2009

23. MORENO Matías Agustín, 2003

24. NDOUR Cher, 2004

25. PERROTTI Alessandro, 2008

26. PICCOLI Roberto, 2001

27. PIRRÒ Antonio, 2008

28. RANIERI Luca, 1999

29. SOHM Simon Solomon, 2001

ATTIVITÁ INDIVIDUALE

1. PARISI Fabiano, 2000

RIPOSO AGGIUNTIVO PER IMPEGNI CON LA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE

1. PONGRAČIĆ Marin, 1997

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