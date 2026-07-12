Al via la stagione: i convocati di Grosso per il ritiro. Gosens rimane fuori!

La Fiorentina ha comunicato la lista dei giocatori che faranno parte del ritiro che si terrà al Viola Park

La Fiorentina ha comunicato la lista dei giocatori che faranno parte del ritiro al Viola Park che avrà inizio domani. Sono assenti Barak, Nzola, Valentini, Bianco, Richardson, Sottil, Fazzini, Kospo. Ci sono invece, tra i giocatori rientranti dai prestiti, Sohm e Moreno.