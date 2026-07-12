Sky: “Slitta l’ufficialità di Jimenez, ecco cosa sta succedendo con il transfer”

La Fiorentina ha chiuso l'affare Alex Jimenez nella giornata di ieri. Il quarto colpo orchestrato da Fabio Paratici, e chiuso in fretta. Ieri lo spagnolo era al Viola Park, per chiudere l'accordo. Secondo Sky, l'ufficialità non arriverà oggi. La Fiorentina sta aspettando il certificato internazionale di trasferimento, ovvero il documento necessario per l'autorizzazone al tesseramento ufficiale.