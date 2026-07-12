La Fiorentina ha chiuso l'affare Alex Jimenez nella giornata di ieri. Il quarto colpo orchestrato da Fabio Paratici, e chiuso in fretta. Ieri lo spagnolo era al Viola Park, per chiudere l'accordo. Secondo Sky, l'ufficialità non arriverà oggi. La Fiorentina sta aspettando il certificato internazionale di trasferimento, ovvero il documento necessario per l'autorizzazone al tesseramento ufficiale.
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Sky: “Slitta l’ufficialità di Jimenez, ecco cosa sta succedendo con il transfer”
Alex Jimenez firmerà con la Fiorentina, ma l'ufficialità potrebbe slittare
Il transfer non è ancora arrivato, perchè le Federazioni non lavorano nel week-end. Jimenez non sarà quindi convocato per il ritiro estivo, ma sarà ovviamente presente con la squadra, svolgendo lavoro personalizzato in palestra.
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