Pedullà: “Napoli, il preferito è Dodò, ma serve pazienza. Il piano B dal Verona”

Il Napoli intenzionato a rinforzare la corsia di destra: il preferito è Dodò, ma è importante che il brasiliano abbia pazienza

Redazione VN 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 22:00)

Rafik Belghali lascerà il Verona in questa sessione di mercato estiva. Il terzino destro algerino classe 2002 si sta riposando dopo l’avventura Mondiale, ma è chiaro che non parteciperà al prossimo campionato di Serie B. Lo scorso gennaio, come scrive Alfredo Pedullà, Frederick Massara lo avrebbe portato a Roma, ma poi l’operazione non si è concretizzata. Adesso il direttore tecnico della Juve si è informato, in attesa di prendere una decisione definitiva. Esattamente come si è informato il Napoli, interessato anche a Dodò della Fiorentina, come prima soluzione (sempre se il terzino brasiliano avrà voglia di aspettare, visto che il club azzurro deve prima cedere).

La Fiorentina, che infatti ha preso Alex Jimenez per quella corsia, ha allontanato sempre più il brasiliano da Firenze, chiudendo le porte anche a Belghali. Anche l'Inter aveva seguito Belghali (come la Juventus) lo scorso dicembre e avevano fatto un sondaggio nelle scorse settimane pure per Dodò, prima di puntare con decisione su Khalaili.