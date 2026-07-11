Rafik Belghali lascerà il Verona in questa sessione di mercato estiva. Il terzino destro algerino classe 2002 si sta riposando dopo l’avventura Mondiale, ma è chiaro che non parteciperà al prossimo campionato di Serie B. Lo scorso gennaio, come scrive Alfredo Pedullà, Frederick Massara lo avrebbe portato a Roma, ma poi l’operazione non si è concretizzata. Adesso il direttore tecnico della Juve si è informato, in attesa di prendere una decisione definitiva. Esattamente come si è informato il Napoli, interessato anche a Dodò della Fiorentina, come prima soluzione (sempre se il terzino brasiliano avrà voglia di aspettare, visto che il club azzurro deve prima cedere).
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Pedullà: “Napoli, il preferito è Dodò, ma serve pazienza. Il piano B dal Verona”
Il Napoli intenzionato a rinforzare la corsia di destra: il preferito è Dodò, ma è importante che il brasiliano abbia pazienza
La Fiorentina, che infatti ha preso Alex Jimenez per quella corsia, ha allontanato sempre più il brasiliano da Firenze, chiudendo le porte anche a Belghali. Anche l'Inter aveva seguito Belghali (come la Juventus) lo scorso dicembre e avevano fatto un sondaggio nelle scorse settimane pure per Dodò, prima di puntare con decisione su Khalaili.
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