Fiorentina, doppio asse con il Real: piace anche il baby talento Pitarch

Secondo TMW, la Fiorentina segue con interesse anche Thiago Pitarch, centrocampista classe 2007 del Real Madrid. Al momento c'è stato solo un sondaggio esplorativo.

Redazione VN 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 15:54)

La Fiorentina continua a monitorare con attenzione il mercato dei giovani talenti e avrebbe messo nel mirino un altro prospetto del Real Madrid. Dopo il nome di Victor Valdepeñas, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, anche Thiago Pitarch sarebbe finito sul taccuino della dirigenza viola.

Centrocampista nato nel 2007, Pitarch è considerato in Spagna uno dei profili più promettenti della sua generazione, tanto da essere già stato accostato a Nico Paz per caratteristiche e prospettive di crescita. Nell'ultima stagione ha collezionato 16 presenze con la prima squadra del Real Madrid, trovando spazio anche in Champions League, dove è partito titolare in tre occasioni.

Al momento non esiste una trattativa vera e propria tra i club. La Fiorentina si sarebbe limitata a un primo sondaggio esplorativo per capire la situazione del giocatore. Dal canto suo, Pitarch starebbe valutando il proprio futuro, consapevole di poter attirare l'interesse di diversi club pronti a puntare su di lui.