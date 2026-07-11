La Fiorentina fa sul serio per Christ Inao Oulai, ma la trattativa con il Trabzonspor entra nella sua fase più calda. A fare il punto sulla situazione è il noto giornalista turco Hasan Tuncel ai microfoni di HT Spor, confermando un interesse concreto da parte del club viola, anche se la fumata bianca non è ancora dietro l'angolo a causa della distanza tra domanda e offerta.
calciomercato
Dalla Turchia: “L’offerta super per Oulai non basta. Le richieste del Trabzonspor”
L'offerta viola—
Il club di Commisso ha comunque messo sul piatto un'offerta decisamente importante per convincere la società turca: 27 milioni di euro di parte fissa, più 3 milioni di bonus e l'inserimento di un corposo 20% sulla futura rivendita a favore del club turco. Una proposta pesante, che dimostra la ferrea volontà della dirigenza viola di assicurarsi il talento del Trabzonspor.
La richiesta—
Le aspettative del club turco restano però piuttosto alte. Per privarsi del giocatore, la richiesta iniziale oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro totali. Nonostante la distanza economica, il Trabzonspor si è comunque detto aperto a negoziare sui bonus e sulle modalità di pagamento, ponendo però una condizione imprescindibile per il buon esito dell'affare: la Fiorentina dovrà garantire e mantenere nel contratto finale quella clausola sulla percentuale di rivendita futura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA