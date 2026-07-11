Dalla Turchia: “L’offerta super per Oulai non basta. Le richieste del Trabzonspor”

La Fiorentina fa sul serio per Christ Inao Oulai , ma la trattativa con il Trabzonspor entra nella sua fase più calda. A fare il punto sulla situazione è il noto giornalista turco Hasan Tuncel ai microfoni di HT Spor , confermando un interesse concreto da parte del club viola, anche se la fumata bianca non è ancora dietro l'angolo a causa della distanza tra domanda e offerta.

Il club di Commisso ha comunque messo sul piatto un'offerta decisamente importante per convincere la società turca: 27 milioni di euro di parte fissa, più 3 milioni di bonus e l'inserimento di un corposo 20% sulla futura rivendita a favore del club turco. Una proposta pesante, che dimostra la ferrea volontà della dirigenza viola di assicurarsi il talento del Trabzonspor .

La richiesta

Le aspettative del club turco restano però piuttosto alte. Per privarsi del giocatore, la richiesta iniziale oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro totali. Nonostante la distanza economica, il Trabzonspor si è comunque detto aperto a negoziare sui bonus e sulle modalità di pagamento, ponendo però una condizione imprescindibile per il buon esito dell'affare: la Fiorentina dovrà garantire e mantenere nel contratto finale quella clausola sulla percentuale di rivendita futura.